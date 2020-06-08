“Швырнула на деньги”: про Канопацкую распространяют слухи, она их опровергает





Анна Канопацкая





“Штаб работает, подписи собираются, сегодня у нас уже есть 72 тысячи. Знаем цель и движемся командой вперёд", — так потенциальная кандидат в президенты Анна Канопацкая реагирует на слухи о том, что она не платит своим волонтёрам.





“Сняла все пикеты. Швырнула весь штаб на деньги. Никому не заплатила за работу в команде. Также швырнула БелГазету, была договорённость по статье и выкупу тиража в размере 2 тысяч по себестоимости для раздачи на пикетах, Когда всё вышло — отказалась и сказала, что передумала. Торчит бнфовцам крупные суммы и всех заблокировала. Штаб не работает”, — это сообщение появилось в крупном ТГ-канале “Выборы. Беларусь” в понедельник, 8 мая.





Канопацкая напоминает, что её активисты работают на добровольных началах. Политик убеждена: белорусы “должны сами встать с дивана, принимать все усилия, чтобы в Беларуси пришли реформы”. А сообщения такого рода она считает нечестными приёмами со стороны конкурентов.





“Если я кому-то наступила на мозоль и раскрыла кукловодов из Москвы — таким подлым способом мстить... Может быть, это их методы?..”, — говорит потенциальный кандидат в президенты Беларуси.









На вопрос, кто может ей мстить, Канопацкая отвечает так:





“Несмотря на то, что у нас сегодня много претендентов на пост президента Беларуси, представителей крупных корпораций у нас не так много”.





Главред "БелГазеты" Кирилл Живолович не подтверждает, что у него были какие-то договорённости с Анной Канопацкой, и тем более — что она не исполнила какие-то обязательства. Сама Анна также утверждает, что никакого конфликта с "БелГазетой" нет.





Телефон главы штаба Анны Канопацкой Игоря Лялькова включён в режим запрета входящих звонков.



