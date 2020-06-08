Источник материала: Новости Волковыска

В феврале текущего года судом Волковысского района рассмотрено уголовное дело в отношении Сергея Тамина.

Уроженец южной соседки Беларуси, неработающий Сергей Тамин проживал с сожительницей Анной Ефимовой и матерью Еленой Таминой в Волковыске. Жил Тамин за счет случайных заработков, пенсий матери и сожительницы, которая утратила зрение еще в детстве. Мать-пенсионерка имела ряд заболеваний нижних и верхних конечностей, и общее состояние здоровья затрудняли Елене самостоятельно передвигаться, поэтому ей помогала Анна. В силу плохого состояния здоровья нередко случалось, что пожилая женщина не могла устоять на ногах и падала.

Однако все эти обстоятельства ни в коем разе не мешали всей троице злоупотреблять спиртным. Получая пенсию, они «затаривались» на полную катушку и в течение всего месяца, до следующей «получки», жили на широкую ногу.

Сергей Тамин – хозяйственный мужик: всегда помогал матери, не чурался грязной работы, приносил в дом любую копейку. Его вспыльчивый, эмоциональный, порою гневливый характер неоднократно становился причиною того, что он поднимал руку на мать и сожительницу. Избивал их по разным причинам: Елена и Анна часто выпивали дома, за неуклюжесть матери, неухоженное состояние дома.

Один из таких дней стал в семье Таминых трагичным. Как-то осенью Сергей находился на «шабашке». Ближе к вечеру, по окончанию работы, направлялся домой. Его ждала нелицеприятная картина: Анна и Елена выпивали за столом спиртное и были уже в «хорошем» состоянии. Это сильно разозлило Сергея, и он стал ругаться с матерью и сожительницей, предъявляя им претензии по поводу злоупотребления спиртным. Услышав в ответ нецензурную брань, Тамин нанес один удар ладонью по лицу сожительнице с целью успокоить ее пьяный нрав. В этот момент стала подниматься мать, собираясь уходить, но Сергей ударил ее рукой в область спины. Женщина упала на порог между комнат дома и уже встать не смогла. Решив раз и навсегда проучить заядлых алкашей, Сергей схватил за волосы Анну и поволок в комнату. Проходя мимо матери, нанес ей еще один удар в область живота с правой стороны. После этого забрал оставшееся спиртное и ушел из дома.

Вернувшись утром, Сергей увидел лежавшую на том же месте мать. Она еще была в сознании и что-то бормотала себе под нос. Позавтракав, Тамин направился на «шабашку». Ближе к вечеру ему на мобильный телефон позвонила Анна и сообщила, что мать умерла.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу установлено, что Сергей нанес матери не менее 13 травматических воздействий в область головы, грудной клетки, правой и левой верхних конечностей, живота, поясничной области. Смерть Елены наступила в результате тупой травмы грудной клетки в виде множественных переломов правых ребер с повреждениями пристеночной плевры и правого легкого, кровоподтеков грудной клетки, с развитием правостороннего гемопневмоторакса, подкожной эмфиземы, осложнившейся острой респираторной (дыхательной) недостаточностью.

В судебном заседании Сергей Тамин вину в предъявленном обвинении не признавал, лишь пояснил, что нанес один удар в спину и нечаянно толкнул мать.

Однако совокупность доказательств свидетельствовала об обратном. Вина Сергея Тамина доказана в ходе судебного заседания в полном объеме.

Судом Волковысского района С.Тамин признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, и осужден по ч.3 ст.147 УК к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.