Дешевле уже не получится? Минчанин построил своими руками дачу из бытовки за 12,5 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

Как показывает практика , имея в кармане 10 тысяч долларов, можно рассчитывать на небольшой дачный дом, который приедет на участок уже через месяц после заказа. Минчанин Юрий строил свою дачу дольше, но у него получилось ровно в два раза дешевле! Он рассказал REALTY.TUT.BY, как ему это удалось и показал, как выглядит его дом, который «вырос» из строительной бытовки.



Фото предоставил владелец дома

В распоряжении семьи Юрия был участок в садовом товариществе, но к строительству летнего домика приступили только в 2018 году. Дело в том, что в этом товариществе существует правило, что если участок не используется пять лет, то земли могут забрать.

— Участок терять не хотелось, и самое простое и быстрое решение проблемы — поставить бытовку, — рассказывает Юрий.



Фото предоставил владелец дома

Подходящую нашли в частных объявлениях за 1,5 тысячи рублей. Раньше она использовалась как офис стройфирмы. Она нестандартная — 3×6 метров, поэтому пришлось получать разрешение ГАИ на ее перевозку. Впрочем, как оказалось, это не составило больших проблем. Итоговая стоимость бытовки с доставкой — две тысячи рублей. Ее установили на предварительно залитые бетонные столбы. С этого момента Юрий начал выкладывать видеоотчеты в своем блоге на YouTube.

— Мы с отцом не мастера строительства, делаем бытовку внутри и снаружи как можем, говорит Юрий. — Где-то смотрим видео на YouTube, где-то уже отец что-то знал, но в целом — самоучки.

После тщательного осмотра приобретения выявился ряд проблем: крыша протекала, утеплитель внутри был мокрый, на деревянных элементах местами завелся грибок. Поэтому первым делом устранили протечки: гидроизолировали крышу рубероидом в два слоя. Существующую внутреннюю отделку из ПВХ-сайдинга демонтировали, стены и потолок закрыли новой пароизоляцией.

Далее стены обшили гипсокартоном. Юрий говорит, что в строймагазинах покупали некондицию, поэтому получилось значительно дешевле.

— ГКЛ, который строймаркет продает как некондицию, нам обошелся по три рубля за лист, в то время как его нормальная цена — 16 рублей, — объясняет Юрий.

После ГКЛ зашпатлевали и покрасили. В процессе ремонта выяснилось, что под древним линолеумом находится хорошая половая доска. Ее почистили шлифмашинкой и покрасили в вишневый цвет.

В комментариях было много предостережений, что такая отделка не переживет зимы, но все обошлось: никаких изменений владельцы не обнаружили даже через две зимы.

— Домиком уже можно было пользоваться для летнего отдыха на природе: в нем можно ночевать, есть мини-кухня. Но мы решили, что нужно сделать его лучше, увеличить жилую площадь, — говорит Юрий. — В прошлом году пристроили к ней дополнительную комнату и террасу по каркасной технологии.



Самый сложный узел — стыковка деревянного каркаса и бытовки

По проекту постройка в ширину увеличилась вдвое, а над новой частью и бытовкой появилась общая двускатная крыша.

Для пристройки сделали фундамент — бетонные столбы. На них смонтировали деревянную платформу. В той части, где планировалась жилая комната, конструкцию пола снизу защитили от грызунов металлической сеткой, гидроизолировали и утеплили пенопластом. Сверху зашили доской, которая впоследствии станет полом.

Далее на земле изготовили три каркасные стены и собрали на готовой платформе с привязкой к стене бытовки. Над всей этой конструкцией собрали стропильную систему двускатной крыши.

Снаружи каркас, фронтоны и стены бытовки защитили ветрозащитной пленкой, набили рейки и зашили плитами ОСБ. Для утепления стен и потолка использовали самый дешевый белорусский утеплитель (100 мм).





Изнутри утеплитель закрыт пароизоляций и гипсокартоном. Вход в новую комнату сделали из бытовки: для этого нужно было всего лишь расшить часть стены. В новой комнате было предусмотрено окно — купили нужного размера и установили самостоятельно.





Крышу также накрывали без привлечения строителей. Юрий говорит, что работать с кровельным металлпрофилем довольно просто: главное — ровно выставить крайний первый лист.

Для террасы использовали террасную доску. Как оказалось, постелить ее не составило проблем.



Фото предоставил владелец дома



Фото предоставил владелец дома

Инженерные сети в доме представлены лишь электрикой, ее решили сделать открытой. В СТ нет центральной канализации, водопровод сезонный. А так как на дачу семья приезжает только в теплое время года, то и туалет, и душ решили сделать на улице. Для этих целей Юрий с отцом немного отвлеклись от строительства дома и сделали отдельную постройку.



Фото предоставил владелец дома





Итоговый размер дачного дома — 6×7,5 метра. Юрий подсчитал, что на данном этапе (осталось покрасить фасад, провести проводку на террасу и крышу подшить) все строительство с учетом покупки участка и его благоустройства (2130 рублей), покупки бытовки, доставки, с материалами и купленными инструментами обошлось почти в 12,5 тысяч рублей.