ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сооснователь Reddit ушёл из совета директоров и попросил заменить себя афроамериканцем

09.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сооснователь Reddit Алексис Оганян покидает пост в правлении площадки. Также он пожелал, чтобы его преемник был темнокожим, сообщает CNBC.



Об отставке Оганян написал в своём блоге.

Оганян женат на чернокожей теннисистке Серене Уильямс, с которой у него есть дочь. Своё решение предприниматель обосновал ответственностью перед ребёнком в свете последних событий в США и несправедливостью по отношению к афроамериканцам.

Помимо этого, Оганян направит все будущие дивиденды по акциям Reddit на поддержку темнокожего сообщества и борьбу с межрасовой ненавистью. Также он планирует пожертвовать $1 млн проекту игрока в американский футбол Колина Каперника Know Your Rights Camp.

Сооснователь и СЕО Reddit Стив Хаффман заявил, что компания исполнит просьбу назначить на его место афроамериканца.

Reddit был основан в 2005 году и продан в 2006-м. В 2015 году Оганян и Хаффман вернулись в компанию. С 2018 года Оганян отошёл от руководства Reddit, но остался в правлении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сооснователь Reddit Алексис Оганян покидает пост в правлении площадки. Также он пожелал, чтобы его преемник был темнокожим, сообщает CNBC.
 
Новости дня
Новости разные
 
Раубичи претендуют на проведение чемпионата мира 2025 года по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика