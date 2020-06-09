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Новый электрический хэтчбек Fiat 500 сможет проехать до 320 км на одной зарядке

09.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте этого года итальянцы показали новый электрический Fiat 500e — машина предстала в виде квазикабриолета со сдвижной мягкой крышей, а теперь подоспел и стандартный хэтчбек.


Сами разработчики говорят о третьем поколении «пятисотки», которая по сравнению с нынешним хэтчбеком подросла в длину на 6 см (до 3,63 м). Колесная база увеличилась на 2 см (до 2,52 м). Видно, что дизайнеры электромобиля тщательно старались сохранить ретрообраз предшественника образца 2007 года, при этом в глаза бросаются измененная передняя оптика на светодиодах с заходящими на капот кольцами ходовых огней и знак «500» на носу вместо логотипа.


Новый Fiat 500 оснащен электромотором мощностью 116 л.с. и литий-ионной батареей емкостью 42 кВтч, которая обеспечивает паспортный пробег 320 км на одной зарядке по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Зарядить батарею от экспресс-терминала на 80% можно за 35 минут. Для домашней зарядки предусмотрено настенное устройство мощностью до 7,4 кВт, которое полностью пополняет запас батареи за шесть часов.


Новый хэтчбек, как и версия с мягким верхом, дебютирует в богатом стартовом исполнении La Prima со стеклянной панорамной крышей, 17-дюймовыми колесными дисками, отделкой салона «экокожей» и мультимедиа-системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Электрический 500-ый также располагает адаптивным круиз-контролем и системой автоматического торможения.


Прием заказов на Fiat 500 La Prima уже начался — в Италии цены на электрический хэтчбек начинаются от 34 900 евро. Чуть позже Fiat выведет и более доступные версии нового «пятисотого».

 
 
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В марте этого года итальянцы показали новый электрический Fiat 500e - машина предстала в виде квазикабриолета со сдвижной мягкой крышей, а теперь подоспел и...
 
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