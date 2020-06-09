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Гродненского активиста Николая Саляника после выписки из больницы оштрафовали на тысячу рублей

09.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненского активиста Николая Саляника 8 июня выписали из больницы, где он лежал с гипертоническим кризом. При выписке присутствовали милиционеры, гродненца отвезли в РОВД. Туда же приехал судья, который выписал Николаю Салянику штраф в 40 базовых величин за участие в несанкционированном массовом мероприятии 29 мая, сообщают гродненские правозащитники.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, 29 мая после задержания блогера Сергея Тихановского и других участников пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской Николай Саляник вместе с другими людьми пришел к зданию УВД Гродненского облисполкома. Он пытался выяснить, где находятся задержанные люди, общался с присутствующими через мегафон — и в итоге попросил всех разойтись, пообещав с утра на следующий день прийти в УВД и узнать, где находятся задержанные. Пришел — и его самого задержали.

Потом с гипертоническим кризом он попал в больницу, где около его палаты постоянно дежурили сотрудники милиции.

После выписки активиста отвезли в РОВД Ленинского района Гродно и составили протокол об административном правонарушении.

— Сейчас Николай дома. Телефон милиция ему не вернула, пояснив, что его забрали следователи. Николай проходит свидетелем по «делу Тихановского», — рассказал TUT.BY гродненский активист Александр Лаврентьев.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

На даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов. 9 июня стало известно, что Тихановскому и другим задержанным предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 УК РБ.

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Теги: Гродно
 
 
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Гродненского активиста Николая Саляника выписали из больницы, где он находился с гипертоническим кризом.
 
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