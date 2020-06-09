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Гродненского активиста Николая Саляника после выписки из больницы оштрафовали на тысячу рублей
Источник материала: Tut.by
Гродненского активиста Николая Саляника 8 июня выписали из больницы, где он лежал с гипертоническим кризом. При выписке присутствовали милиционеры, гродненца отвезли в РОВД. Туда же приехал судья, который выписал Николаю Салянику штраф в 40 базовых величин за участие в несанкционированном массовом мероприятии 29 мая,
Напомним, 29 мая после задержания блогера Сергея Тихановского и других участников пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской Николай Саляник вместе с другими людьми
Потом с гипертоническим кризом он попал в больницу, где около его палаты постоянно дежурили сотрудники милиции.
После выписки активиста отвезли в РОВД Ленинского района Гродно и составили протокол об административном правонарушении.
— Сейчас Николай дома. Телефон милиция ему не вернула, пояснив, что его забрали следователи. Николай проходит свидетелем по «делу Тихановского», — рассказал TUT.BY гродненский активист Александр Лаврентьев.
Инцидент на пикете по сбору подписей
Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят
На даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого
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Гродненского активиста Николая Саляника выписали из больницы, где он находился с гипертоническим кризом.
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