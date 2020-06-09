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Авария под Витебском: спасатели достали из искореженных автомобилей четырех человек
Источник материала: Tut.by
Четыре человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 8 июня под Витебском,
В службу спасения в 11.33 поступило сообщение об аварии на трассе Р49. Выяснилось, что вблизи деревни Городняны столкнулись два Volkswagen. В результате ДТП в автомобилях оказались заблокированы четыре человека.
Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали из искореженных автомобилей обоих водителей и двух пассажиров Volkswagen Passat. Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра с травмами различной степени тяжести их всех госпитализировали.
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Авария произошла днем 8 июня на трассе Р49.
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