Авария под Витебском: спасатели достали из искореженных автомобилей четырех человек

Источник материала: Tut.by

Четыре человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 8 июня под Витебском, сообщили в МЧС.

В службу спасения в 11.33 поступило сообщение об аварии на трассе Р49. Выяснилось, что вблизи деревни Городняны столкнулись два Volkswagen. В результате ДТП в автомобилях оказались заблокированы четыре человека.



Фото: МЧС



Фото: МЧС

Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали из искореженных автомобилей обоих водителей и двух пассажиров Volkswagen Passat. Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра с травмами различной степени тяжести их всех госпитализировали.