828 водителей привлечены к ответственности за фары. ГАИ об итогах СКМ «Внимание – дети!»

Источник материала: Виртуальный Брест

Специальное комплексное мероприятие традиционно проводилось в завершение учебного года и в начале летних каникул с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, выявления и устранения причин ДТП с участием детей, профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних.







С 25 мая по 5 июня утром и вечером сотрудники Госавтоинспекции совместно с другими сотрудниками милиции общественной безопасности осуществляли надзор за безопасностью дорожного движения на наиболее напряженных участках улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к учреждениям образования.



За время проведения СКМ за неиспользование в светлое время суток ближнего света фар к административной ответственности привлечены 828 водителей, выявлены 206 нарушений правил перевозки детей-пассажиров и 285 фактов не пропуска пешеходов на пешеходных переходах.



Также обследована улично-дорожная сеть вблизи учреждений образования, для устранения выявленных недостатков выдано 11 предписаний.



В период проведения СКМ зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. По предварительной информации: 28 мая около 18:25 часов в Бресте на улице Пронягина 41-летний водитель, управляя автомобилем «Протон», совершил наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.



В комиссию по делам несовершеннолетних области за нарушения, допущенные несовершеннолетними в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, направлено 15 административных материалов, в том числе 9 - за управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. По одному административному материалу составлено в отношении несовершеннолетних за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и съезд с места дорожно-транспортного происшествия.



Взрослым необходимо каждый день напоминать детям элементарные правила безопасного поведения на дороге, а также самим быть достойным примером в соблюдении дорожной дисциплины.