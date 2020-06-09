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3 стрижки, которые сделают лицо моложе
Источник материала: ОНТ
Для того чтобы выглядеть моложе, вовсе необязательно прибегать к помощи пластических хирургов. Иногда достаточно сменить причёску. Об этом
Следующие 3 варианта помогут справиться с данной задачей.
Гарсон
Эта стрижка ещё называется стрижкой "под мальчика". Её отличительная черта - очень короткая длина на затылке, длинная чёлка и объём сверху. Этот вариант подойдёт для девушек с прямыми волосами. Обладательницам локонов лучше отдавать предпочтение удлинённому варианту стрижки. Стрижка Гарсон делает черты лица более утончёнными и подчёркивает длинную и узкую шею.
фото: atatum.com
Боб-каре
Данная стрижка отлично подойдёт обладательницам любого типа волос - как волнистым, так и прямым. Боб-каре может скорректировать черты лица, а также вытянуть его форму. Стоит отметить, что данная стрижка рекомендована людям с тонкими и негустыми волосами. Именно за счёт асимметрии волосы будут выглядеть более объёмными.
фото: zachiska.com
Каскад
За счёт того, что стрижка представляет собой пряди разной длины, получается эффект многослойности. К тому же данная стрижка отлично выглядит с чёлкой и без. Самое главное преимущество данной стрижки - её универсальность. Минус - необходимость постоянной укладки.
фото: zip.news
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Для того чтобы выглядеть моложе, вовсе необязательно прибегать к помощи пластических хирургов. Иногда достаточно сменить причёску. Об этом сообщает издание...
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