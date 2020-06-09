3 стрижки, которые сделают лицо моложе

Источник материала: ОНТ

Для того чтобы выглядеть моложе, вовсе необязательно прибегать к помощи пластических хирургов. Иногда достаточно сменить причёску. Об этом сообщает издание Bazaar.ru.

Следующие 3 варианта помогут справиться с данной задачей.

Гарсон

Эта стрижка ещё называется стрижкой "под мальчика". Её отличительная черта - очень короткая длина на затылке, длинная чёлка и объём сверху. Этот вариант подойдёт для девушек с прямыми волосами. Обладательницам локонов лучше отдавать предпочтение удлинённому варианту стрижки. Стрижка Гарсон делает черты лица более утончёнными и подчёркивает длинную и узкую шею.





фото: atatum.com

Боб-каре

Данная стрижка отлично подойдёт обладательницам любого типа волос - как волнистым, так и прямым. Боб-каре может скорректировать черты лица, а также вытянуть его форму. Стоит отметить, что данная стрижка рекомендована людям с тонкими и негустыми волосами. Именно за счёт асимметрии волосы будут выглядеть более объёмными.





фото: zachiska.com

Каскад

За счёт того, что стрижка представляет собой пряди разной длины, получается эффект многослойности. К тому же данная стрижка отлично выглядит с чёлкой и без. Самое главное преимущество данной стрижки - её универсальность. Минус - необходимость постоянной укладки.





фото: zip.news

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