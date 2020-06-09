В Гродно сотрудница торгового центра внезапно родила прямо на рабочем месте





Фото: astogroup.by





Елена Жарковская работает уборщицей в торговом центре. Про беременность Елены на работе почти никто не знал. Роды были преждевременными — она родила на восьмом месяце беременности. Это ее шестой ребенок.





— Я сама не ожидала, что все так произойдет, — говорит Елена. — Резко начались схватки, и мне вызвали скорую. Не дождавшись медиков, я начала рожать в администраторской торгового центра.





Помогали женщине коллеги: уборщица и администратор торгового центра.





— Когда приехали медики, они оперативно помогли мне и малышу. Отрезали пуповину и отвезли нас в больницу. Родился мальчик, назвали Никита. Такое имя придумал отец малыша.









Мать и ребенок сейчас в роддоме. С ними все в порядке. Малыш здоров, но пока дышит при помощи кислородной маски.





Коллега роженицы, которую тоже зовут Елена, говорит, что принимала роды впервые в жизни.





— В основном она все сама сделала. Стала на коленки и начала рожать. Появилась головка — и дальше я уже помогала. Ребенка положила на халат и держала пуповину, а вскоре пришли медики и помогли. Я хоть и пенсионерка, но впервые в жизни с таким столкнулась. До сих пор дрожу.