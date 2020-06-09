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Ушел в неизвестном направлении: волонтеры разыскивают пропавшего под Молодечно 89-летнего пенсионера

09.06.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ушел в неизвестном направлении: волонтеры разыскивают пропавшего под Молодечно 89-летнего пенсионера

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» разыскивают пропавшего в Молодечненском районе 89-летнего пенсионера.

Делендик Василий Иосифович 1929 года рождения, находился в садовом товариществе «Глобус», расположенном неподалеку от железнодорожной станции «Дубравы» Молодечненского района, Минской области. В холодное время года пенсионер проживает в Минске, по адресу ул. Богдановича 78. Однако летом, как и многие пенсионеры, он уезжает на дачу.

7 мая около 19:30 Василий Иосифович покинул дачный участок, отправившись в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Как отмечается в сообщении, пенсионер может страдать от потери памяти. 


На вид пенсионер примерно 170 см ростом, худощавый, глаза серые, волосы седые. Одет он был черную плащевую куртку на молнии, вельветовые брюки, черную бейсболку и резиновые сапоги. 

Всех, кто владеет информацией о пропавшем пенсионере, просят обратиться в ПСО «Ангел» по телефону 7733, или же в милицию по номеру 102.  

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Теги: Минск
 
 
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» разыскивают пропавшего в Молодечненском районе 89-летнего пенсионера. Делендик Василий Иосифович 1929 года...
 
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