Ушел в неизвестном направлении: волонтеры разыскивают пропавшего под Молодечно 89-летнего пенсионера

Источник материала: ОНТ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» разыскивают пропавшего в Молодечненском районе 89-летнего пенсионера.

Делендик Василий Иосифович 1929 года рождения, находился в садовом товариществе «Глобус», расположенном неподалеку от железнодорожной станции «Дубравы» Молодечненского района, Минской области. В холодное время года пенсионер проживает в Минске, по адресу ул. Богдановича 78. Однако летом, как и многие пенсионеры, он уезжает на дачу.

7 мая около 19:30 Василий Иосифович покинул дачный участок, отправившись в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Как отмечается в сообщении, пенсионер может страдать от потери памяти.





На вид пенсионер примерно 170 см ростом, худощавый, глаза серые, волосы седые. Одет он был черную плащевую куртку на молнии, вельветовые брюки, черную бейсболку и резиновые сапоги.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем пенсионере, просят обратиться в ПСО «Ангел» по телефону 7733, или же в милицию по номеру 102.

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