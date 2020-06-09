|
Ушел в неизвестном направлении: волонтеры разыскивают пропавшего под Молодечно 89-летнего пенсионера
Источник материала: ОНТ
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел»
Делендик Василий Иосифович 1929 года рождения, находился в садовом товариществе «Глобус», расположенном неподалеку от железнодорожной станции «Дубравы» Молодечненского района, Минской области. В холодное время года пенсионер проживает в Минске, по адресу ул. Богдановича 78. Однако летом, как и многие пенсионеры, он уезжает на дачу.
7 мая около 19:30 Василий Иосифович покинул дачный участок, отправившись в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Как отмечается в сообщении, пенсионер может страдать от потери памяти.
На вид пенсионер примерно 170 см ростом, худощавый, глаза серые, волосы седые. Одет он был черную плащевую куртку на молнии, вельветовые брюки, черную бейсболку и резиновые сапоги.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем пенсионере, просят обратиться в ПСО «Ангел» по телефону 7733, или же в милицию по номеру 102.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ушел в неизвестном направлении: волонтеры разыскивают пропавшего под Молодечно 89-летнего пенсионера
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» разыскивают пропавшего в Молодечненском районе 89-летнего пенсионера. Делендик Василий Иосифович 1929 года...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)