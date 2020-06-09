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Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу перенесен на январь
Источник материала: ОНТ
Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу, который должен был пройти в конце августа, перенесен на январь.
Сборная Беларуси выступит в группе с командами Норвегии, Португалии и Венгрии. Европейской федерацией принято решение провести отборочный раунд в январе в формате двух турниров, а не по системе выездных и домашних матчей. Две страны, которые примут турниры, определятся на следующей неделе. Сроки проведения отборочного раунда женского чемпионата Европы остаются прежними — конец августа. Меняется лишь формат квалификации. Команды сыграют один турнир. Сборная Беларуси встретится с командами Эстонии и Швейцарии.
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Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу, который должен был пройти в конце августа, перенесен на январь. Сборная Беларуси выступит в группе с...
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