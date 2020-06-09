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В Речице мотоциклист сломал руку инспектору ГАИ

09.06.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице мотоциклист-бесправник пытался обмануть инспектора ГАИ, а при задержании сломал ему руку, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел утром 6 июня. На одной из улиц города экипаж ГАИ остановил мотоцикл с коляской. Байком управлял 42-летний местный житель, который сообщил инспектору, что забыл взять с собой водительское удостоверение. Инспектор выяснил по базе, что человека с названными данными не существует, поэтому он предложил водителю проехать в РОВД, но тот начал убегать.

Во время преследования нарушитель перелез через забор и оказался на территории организации, там его настиг один из инспекторов. При задержании мотоциклист оказал сопротивление и сломал милиционеру руку. Мужчину задержали сотрудники Департамента охраны МВД. Выяснилось, что в 2018 году он был лишен права управления транспортными средствами на два года. Срок наказания должен был закончиться этой осенью.

Жителя Речицы водворили в ИВС. Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

 
 
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Жителя Речицы водворили в ИВС. Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
 
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