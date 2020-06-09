Первый состав с нефтью из США отправился из Клайпеды в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Первый состав с американской нефтью отправился из Клайпеды в Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные информагентства BNS.

Как отметил представитель Lietuvos gelezinkeliai Мартинас Бурба, первый состав с нефтью из США отправился в Беларусь ночью 9 июня. При этом весь объем поставленной нефти планируется доставить в течение 10 дней, для чего потребуется формирование 22-23 грузовых составов. Планируется, что ежесуточно в Беларусь будут прибывать около 120 цистерн, что равняется 7 тыс. тонн нефти.

Напомним, танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт Клайпеды еще 5 июня. Сырье планируется переработать на новополоцом НПЗ – ОАО «Нафтан». С начала 2020 года это уже 12 танкерная поставки нефти в Беларусь, совокупный объем которых уже превысил 1 млн тонн нефти.

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