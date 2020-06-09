ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первый состав с нефтью из США отправился из Клайпеды в Беларусь

09.06.2020 14:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Первый состав с нефтью из США отправился из Клайпеды в Беларусь

Первый состав с американской нефтью отправился из Клайпеды в Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные информагентства BNS.

Как отметил представитель Lietuvos gelezinkeliai Мартинас Бурба, первый состав с нефтью из США отправился в Беларусь ночью 9 июня. При этом весь объем поставленной нефти планируется доставить в течение 10 дней, для чего потребуется формирование 22-23 грузовых составов. Планируется, что ежесуточно в Беларусь будут прибывать около 120 цистерн, что равняется 7 тыс. тонн нефти. 

Напомним, танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт Клайпеды еще 5 июня. Сырье планируется переработать на новополоцом НПЗ – ОАО «Нафтан». С начала 2020 года это уже 12 танкерная поставки нефти в Беларусь, совокупный объем которых уже превысил 1 млн тонн нефти.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый состав с американской нефтью отправился из Клайпеды в Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные информагентства BNS. Как отметил представитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Речице мотоциклист сломал руку инспектору ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика