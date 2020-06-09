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Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока 12-го тура чемпионата Беларуси

09.06.2020 14:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока 12-го тура чемпионата Беларуси

Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока 12-го тура чемпионата Беларуси — приз достанется Зорану Марушичу.

Форвард гродненского «Немана» в гостевом поединке с мозырской «Славией» отличился три раза, это позволило его команде добиться победы 3:1. В предыдущем туре лучшим игроком был Павел Савицкий из брестскго «Динамо». Пока никто из футболистов дважды не становился лучшим в нынешнем чемпионате.

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Белорусская федерация футбола назвала имя лучшего игрока 12-го тура чемпионата Беларуси — приз достанется Зорану Марушичу. Форвард гродненского «Немана» в...
 
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