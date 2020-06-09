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Ограничения на посещение лесов действуют в 20 районах Беларуси

09.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ограничения на посещение лесов действуют в 20 районах Беларуси

Ограничения на посещение лесов действуют в 20 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 9 июня запреты действуют в 15 районах Минской области — Вилейском, Дзержинском, Клецком, Крупском, Любанском, Минском, Молодечненском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском, Столбцовском, Узденском и Червенском. В Гродненской области запрещено посещать леса в Волковысском, Лидском, Новогрудском и Ошмянском районах. Посещение лесов ограничено также в Мозырском районе Гомельской области.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов — обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ — Br27).

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.

https://www.belta.by/

 
 
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Ограничения на посещение лесов действуют в 20 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА. По состоянию...
 
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