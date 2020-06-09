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Труженики Случчины отмечены республиканскими наградами
09.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2020 года № 192 «О награждении» за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, личный вклад в развитие аграрного сектора и достижение отличных производственных показателей награждены орденом Почета Наталья Владимировна Березовская - оператор машинного доения ОАО «Весейский Покров», Дмитрий Демьянович Чирец - директор ОАО «Слуцкий хлебозавод».
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь» присвоено Галине Александровне Касымакуновой - животноводу филиала «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
Фото «Слуцкий край»
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Награждены орденом Почета Наталья Владимировна Березовская - оператор машинного доения ОАО «Весейский Покров», Дмитрий Демьянович Чирец - директор ОАО «Слуцкий...
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