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В Национальной хоккейной лиге прошла первая тренировка после перерыва
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге прошла первая тренировка после перерыва — ее провел «Эдмонтон».
На лед вышли лишь пятеро хоккеистов — это форварды Алекс Чейссон, Тайлер Бенсон, защитники Мэтт Беннинг и Крис Расселл, а также голкипер Стюарт Скиннер. С начала недели клубам НХЛ разрешено проводить тренировки малыми группами.
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В Национальной хоккейной лиге прошла первая тренировка после перерыва — ее провел «Эдмонтон». На лед вышли лишь пятеро хоккеистов — это форварды Алекс Чейссон,...
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