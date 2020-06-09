Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге прошла первая тренировка после перерыва — ее провел «Эдмонтон».

На лед вышли лишь пятеро хоккеистов — это форварды Алекс Чейссон, Тайлер Бенсон, защитники Мэтт Беннинг и Крис Расселл, а также голкипер Стюарт Скиннер. С начала недели клубам НХЛ разрешено проводить тренировки малыми группами.

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