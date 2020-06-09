Главврач 4-ой больницы: «Не люблю хамов»

Источник материала: СТВ

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Какие качества Вы больше всего цените в людях и почему?

Главврач 4-ой больницы: «Я вырос в деревне. Было хорошее детство, советское»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

Это честность. Потому что предательство, ложь ­­­– это страшно. И, вообще, не люблю хамов.

Вадим Щеглов:

А Вы могли бы простить предательство?

Вацлав Янушко:

Думаю, что нет.





Вадим Щеглов:

Достоевский писал, что предательство, когда тебя предают – это всё равно, что ломают обе руки. Простить предателя можно, но обнять уже не получится.

Вацлав Янушко:

Да, золотые слова. Но мой круг общения не то чтобы из проверенных людей, всегда новые люди. И кого-то приближаешь, к кому-то приближаешься. Но я не допускаю вот это. Наверное, слава Богу, меня и не предавали. Я не допускаю это как-то. Хотя не всё зависит от тебя.