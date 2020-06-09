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Главврач 4-ой больницы: «Не люблю хамов»

09.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какие качества Вы больше всего цените в людях и почему?

Главврач 4-ой больницы: «Я вырос в деревне. Было хорошее детство, советское»

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Это честность. Потому что предательство, ложь ­­­– это страшно. И, вообще, не люблю хамов.

Вадим Щеглов:
А Вы могли бы простить предательство?

Вацлав Янушко:
Думаю, что нет.

Главврач 4-ой больницы: «Не люблю хамов»

Вадим Щеглов:
Достоевский писал, что предательство, когда тебя предают – это всё равно, что ломают обе руки. Простить предателя можно, но обнять уже не получится.

Вацлав Янушко:
Да, золотые слова. Но мой круг общения не то чтобы из проверенных людей, всегда новые люди. И кого-то приближаешь, к кому-то приближаешься. Но я не допускаю вот это. Наверное, слава Богу, меня и не предавали. Я не допускаю это как-то. Хотя не всё зависит от тебя.

Люди в материале: Вацлав Янушко, Вадим Щеглов

 
 
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какие качества Вы больше всего цените в людях и почему? ...
 
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