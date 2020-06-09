Узнали, какой супермаркет и когда планируют открыть вместо ProStore в ТРЦ у Дроздов

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в торгово-развлекательном центре Arena City на проспекте Победителей закрылся супермаркет ProStore. В компании «Парагис», которая управляет торговым центром, рассказали, какой новый магазин и когда там планируют открыть.





Супермаркет ProStore закрылся в Arena City утром в пятницу, 5 июня. Как рассказали в компании «Парагис», которая управляет торговым центром, на этом месте должен заработать супермаркет сети Green. Его будут стараться открыть в июле или начале августа.





Что это за история?

Мы писали, что 23 марта Экономический суд Минска признал договор аренды, на основании которого ProStore работает в Arena City, ничтожным потому, что он не был согласован с лизингодателем — Белагропромбанком.

Дело в том, что раньше Arena City управляла подконтрольная семье Чижа компания «Простор-Трейд», у которой был заключен договор аренды с оператором гипермаркета ProStore. Но потом банк решил сменить управляющую торговым центром компанию.

Как следует из решения суда, «Простор-Трейд» об этом знала и незадолго до своего ухода от управления ТРЦ заключила с оператором ProStore новый договор аренды, который был менее выгоден оператору Arena City, а более выгоден оператору гипермаркета — компании «Просторитейл». Например, согласно нему снизились арендные и коммунальные платежи, а отсрочка по ним составляет 180 дней. Ответственность за просрочку была не прописана.

Вскоре новым оператором ТРЦ стала компания «Парагис», которой перешел и этот договор аренды. Она посчитала его невыгодным для себя и пошла в суд.

Отметим, что сейчас «Парагис» трактует решение суда как вступившее в законную силу, а «Просторитейл» — как не подлежащее исполнению до завершения процесса обжалования во всех инстанциях. Подробно о том, почему стороны не смогли договориться в мае о временном продолжении работы ProStore в Arena City, можно почитать здесь .