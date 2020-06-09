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На «Пушкинской» перевернулась Lada. Повреждены еще два авто, в том числе скорая

09.06.2020 16:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезное ДТП произошло на улице Притыцкого, около станции метро «Пушкинская». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото: @_svarovskaya_, instagram.com

Авария произошла 9 июня, около 16.10. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия — поврежденные Audi, автомобиль скорой помощи и перевернутая Lada. Информации о пострадавших пока нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)

 
 
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
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