|
На «Пушкинской» перевернулась Lada. Повреждены еще два авто, в том числе скорая
Источник материала: Tut.by
Серьезное ДТП произошло на улице Притыцкого, около станции метро «Пушкинская». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Авария произошла 9 июня, около 16.10. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия — поврежденные Audi, автомобиль скорой помощи и перевернутая Lada. Информации о пострадавших пока нет.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)