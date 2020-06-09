Источник материала: Новости Волковыска

Об этом в эфире телеканала « Беларусь 1 » рассказала Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента.

По ее словам, нововведение, которое было предложено Госавтоинспекцией , не прошло общественное обсуждение - против принятия новой системы высказалось большинство участников дорожного движения. Однако около 30% были «за», поэтому в будущем при доработке система может получить закрепление в последующих кодексах, пишет AUTO.TUT.BY.

- Президенту докладывался вариант без балльной системы, в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении ответственности за ПДД, за некоторыми исключениями. Например, ужесточение за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - рассказала Чуприс.

Как предлагали «воспитывать» водителей

Суть была проста: за каждое нарушение ПДД водитель получает штрафные баллы. Если насобирает их 10 или более - лишается прав на шесть месяцев. «Отметка» должна была зависеть от того, в какую категорию попадает конкретное нарушение. Напомним, проектом Кодекса предусмотрена новая градация правонарушений.

Так, 1 балл дадут за так называемый административный проступок - это все, за что положен штраф до 10 базовых величин. Например, непристегнутый ремень, езда без ТО, разговор по мобильнику за рулем и так далее.

2 балла положено за значительное административное правонарушение (то, где штраф больше 10 базовых величин). Исходя из предлагаемой редакции КоАП, столько можно заработать, к примеру, за превышение скорости больше чем на 40 километров в час.

3 балла начислят за грубое административное правонарушение (это те нарушения, где при повторном их совершении наступает уголовная ответственность, а также те, за которые может быть наложен арест). Например, повторная езда за рулем без прав или передача машины такому лицу.