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Врач называет восемь привычек, которые могут отразиться на нервной системе

09.06.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У взрослого человека в течение суток появляется около 700 новых нейронов (нервных клеток). Их появлению и восстановлению способствуют активные физические упражнения (например, быстрая ходьба или бег), правильное питание и здоровый сон. А что может истощать нервную систему? Врач-невролог Людмила Страшкевич называет восемь действий и привычек, которые со временем не лучшим образом отразятся на ее работе.


  • Людмила Страшкевичврач-невролог высшей категории медцентра «Элар»

Работать по ночам

Человек проводит во сне треть жизни. Но современный темп жизни и работа допоздна все чаще нарушают естественные биологические ритмы. Принято считать, что самый здоровый сон — с 22.00 до 02.00. Человек, который хронически недосыпает, может быть подвержен сердечным заболеваниям, ему могут угрожать инсульт и ранний атеросклероз (старение мозга). Неслучайно ночные смены на дополнительно оплачиваются во всем мире: работник на них «растрачивает» свое здоровье.

Негативно на организм влияют и постоянные смены часовых поясов: смещение биологического ритма даже на два часа — это уже удар по здоровью и самочувствию человека.

Слишком много есть

Переедание приводит не только к избыточному весу, но и к артериальной гипертензии, нарушениям нервной системы. Так, из-за него может развиваться ранний атеросклероз, в кровеносных сосудах могут образовываться холестериновые бляшки, которые грозят человеку инфарктом или инсультом.

Отдыхать за компьютером

Привычка не вставая играть в компьютерные игры (зачатую развивается у детей) влияет на перенапряжение нервной системы и грозит гиподинамией (недостаточная двигательная активность — прим. TUT.BY). При отсутствии регулярной физической активности у человека ослабевают мышцы, уменьшается костная масса, нарушается функция позвоночника и суставов. Все эти факторы могут привести к быстрому развитию остеопороза. Кроме того, из-за гиподинамии страдает вегетативная нервная система, у человека могут появляться головные боли, нарушаться сон.


Фото: burst.shopify.com

Жить в смартфоне

Когда мы смотрим в экран смартфона, то наклоняем шею. Часто зажимаем телефон между плечом и ухом во время разговора. Эти привычки способствуют формированию миофасциального болевого синдрома, одной из распространенных причин боли в шее. Чтобы удержать голову в наклоненном положении, мышцам приходится напрягаться. При этом ухудшается кровообращение области шеи, может повышаться давление на 10−20 мм рт. ст.

Выпивать по бокалу в день

Кажется, что плохого в одном бокале? Но любой алкоголь — это наркотическое вещество, которое в первую очередь поражает нервную систему. Оно может воздействовать на головной, спинной мозг, периферические нервы. При постоянном употреблении алкоголя, даже, казалось бы, в небольших дозах возрастает угроза развития паралича, кровоизлияния в мозг, психических нарушений. Кроме того, алкоголь приводит к изменению генов. У пациентов, которые регулярно выпивают, на МРТ зачастую видны множественные очаги поражения всех отделов головного мозга. Пристрастие к алкоголю может формироваться очень быстро: у подростков за полгода, у взрослых — за 3−5 лет.
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Ежедневно пить лекарства от головной боли или бессонницы

Лекарственная зависимость сродни алкогольной или наркотической. Люди иногда бесконтрольно принимают обезболивающие препараты при головной боли. Однако со временем рецепторы боли могут по-другому реагировать на препарат, и тогда его прием может только усиливать боль. Привыкание к снотворным тоже может негативно отразиться на нервной системе, поэтому врачи назначают такие препараты курсами, чтобы человек не пил их регулярно.

Курить

Никотин относится к ядам, от которых страдает нервная система. В малых дозах он возбуждает, а в больших — затормаживает ее работу. Для человека смертельная доза — 50−100 мг никотина, это 20−25 сигарет. Курильщик не погибает потому, что он эту дозу «принимает» постепенно. Надо понимать, что так же постепенно каждая выкуренная сигарета воздействует и на центральную нервную систему.

Спать на животе

Такой сон — это неестественное положение тела, особенно для шейного отдела позвоночника, где проходят важные сосуды, артерии. В результате неудобного положения во сне может появляться раздражение самой стенки сосуда (позвоночной артерии) или нервных сплетений, которые окружают артерию. Поэтому такая привычка со временем может вызывать не только постоянные боли в шее, но и головокружение, мошки, точки перед глазами.

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У взрослого человека в течение суток появляется около 700 новых нейронов (нервных клеток). Их появлению и восстановлению способствует три составляющих - активные...
 
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