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Президент Беларуси: «Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. В этом суть нашего островка безопасности»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохранить стабильность и порядок в стране – главная задача системы национальной безопасности. На это особое внимание обратил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для обсуждения было вынесено много вопросов. Основная тема разговора – избирательная кампания. Она стартовала несколько недель назад, но уже показала, что далеко не все готовы действовать цивилизованно и в рамках закона.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Схемы поведения отдельных претендентов на статус кандидата и их инициативных групп известны. Белорусские правоохранители также хорошо осведомлены о так называемых заказчиках беспорядков.
Александр Лукашенко:
Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости – возможность обсудить и оценить складывающуюся обстановку. Госорганы системы национальной безопасности готовы обеспечить стабильность в стране на всех этапах важнейшей политической кампании.
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Президент Беларуси: «Страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации. В этом суть нашего островка безопасности»
Новости Беларуси. Сохранить стабильность и порядок в стране – главная задача системы национальной безопасности. На это особое внимание обратил Александр...
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