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Привет из 50-х. Семь самых модных брюк лета-2020
09.06.2020 17:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: delaemrukami.org
Дизайнеры решили вернуть тенденции прошлого и исследовали в коллекциях стиль 1950-х и 1970-х — отсюда и соответствующие брючные фасоны.
Также не обошлось без экспериментов с маскулинным стилем и спортивными деталями — посмотрите хотя бы коллекции Chloé и Max Mara.
Брюки с высокой талией в стиле 1970-х.
Романтичные свободные брюки с высокой талией, как на показе Philosophy di Lorenzo Serafini, запросто можно представить на героине французского фильма 1970 годов.
Укороченные зауженные брюки в стиле 1950-х
Самые классные и практичные брюки мы увидели на показе
Брюки с открытой молнией
Эксперименты с молнией — тенденция лета 2020. Один из самых классных примеров можно найти в коллекции Louis Vuitton. Открытая молния с язычком в виде замочка станет изюминкой вашего лука.
Брюки в тонкую вертикальную полоску
Один из способов скрыть пару набранных килограммов — делать ставки на вертикальную полоску. Идеальный пример есть в текущей коллекции Chloé. Маскулинный и в духе итальянских гангстеров прошлого века.
Брюки из кожи и замши
В прохладную погоду не бойтесь носить кожаные и замшевые брюки свободного силуэта. Для дополнительного проветривания Вирджил Абло даже сделал круглые вырезы на брюках из тяжелой черной кожи.
Брюки в стиле сафари с большими карманами
Фасон с массивными карманами на шоу Max Mara — отличный вариант для тех, кто любит хранить в брюках кошельки, ключи и гигиенические помады. Также такие карманы могут добавить объем в бедрах и стать главным акцентом всего лука.
Брюки с психоделическими принтами
Один из самых интересных трендов сезона — психоделические принты на брюках, как в коллекции Christian Dior. Такие будут перетягивать на себя одеяло, так что вам потребуется только подобрать к ним пару базовых вещей в тон — все остальное брюки сделают сами.
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Дизайнеры решили вернуть тенденции прошлого и исследовали в коллекциях стиль 1950-х и 1970-х — отсюда и соответствующие брючные фасоны.
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