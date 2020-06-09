Привет из 50-х. Семь самых модных брюк лета-2020

Источник материала: Ежедневник

фото: delaemrukami.org

Дизайнеры решили вернуть тенденции прошлого и исследовали в коллекциях стиль 1950-х и 1970-х — отсюда и соответствующие брючные фасоны.

Также не обошлось без экспериментов с маскулинным стилем и спортивными деталями — посмотрите хотя бы коллекции Chloé и Max Mara. Vogue рассказывает о самых модных фасонах сезона, которые будут на пике актуальности в ближайшие три месяца.





Брюки с высокой талией в стиле 1970-х.

Романтичные свободные брюки с высокой талией, как на показе Philosophy di Lorenzo Serafini, запросто можно представить на героине французского фильма 1970 годов.





Укороченные зауженные брюки в стиле 1950-х

Самые классные и практичные брюки мы увидели на показе Chanel . Укороченный и зауженный фасон проще всего сочетать с летними куртками, рубашками и базовыми футболками. Советуем быть аккуратными, если вы стараетесь скрыть объем бедер — в этом случае модель не для вас.





Брюки с открытой молнией

Эксперименты с молнией — тенденция лета 2020. Один из самых классных примеров можно найти в коллекции Louis Vuitton. Открытая молния с язычком в виде замочка станет изюминкой вашего лука.





Брюки в тонкую вертикальную полоску

Один из способов скрыть пару набранных килограммов — делать ставки на вертикальную полоску. Идеальный пример есть в текущей коллекции Chloé. Маскулинный и в духе итальянских гангстеров прошлого века.





Брюки из кожи и замши

В прохладную погоду не бойтесь носить кожаные и замшевые брюки свободного силуэта. Для дополнительного проветривания Вирджил Абло даже сделал круглые вырезы на брюках из тяжелой черной кожи.





Брюки в стиле сафари с большими карманами

Фасон с массивными карманами на шоу Max Mara — отличный вариант для тех, кто любит хранить в брюках кошельки, ключи и гигиенические помады. Также такие карманы могут добавить объем в бедрах и стать главным акцентом всего лука.





Брюки с психоделическими принтами

Один из самых интересных трендов сезона — психоделические принты на брюках, как в коллекции Christian Dior. Такие будут перетягивать на себя одеяло, так что вам потребуется только подобрать к ним пару базовых вещей в тон — все остальное брюки сделают сами.