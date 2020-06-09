Воспитанникам суворовского училища в торжественной обстановке вручили аттестаты

Источник материала: ОНТ

Особый день сегодня у выпускников суворовского училища. Под звуки оркестра и овации близких – воспитанникам в торжественной обстановке вручили аттестаты.

В этом году выпускную роту покинули 53 суворовца. За многолетнюю историю училища – это уже 64 выпуск будущих защитников Отечества. Знания, полученные здесь, эти ребята не раз подтверждали на республиканских и международных олимпиадах. Среди нынешних выпускников – два лауреата спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Финальный аккорд – прощание со знаменем училища и торжественный марш суворовцев. Теперь в жизни выпускников наступает ответственный этап – им необходимо определиться с местом дальнейшего обучения.

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