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Воспитанникам суворовского училища в торжественной обстановке вручили аттестаты
Источник материала: ОНТ
Особый день сегодня у выпускников суворовского училища. Под звуки оркестра и овации близких – воспитанникам в торжественной обстановке вручили аттестаты.
В этом году выпускную роту покинули 53 суворовца. За многолетнюю историю училища – это уже 64 выпуск будущих защитников Отечества. Знания, полученные здесь, эти ребята не раз подтверждали на республиканских и международных олимпиадах. Среди нынешних выпускников – два лауреата спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.
Финальный аккорд – прощание со знаменем училища и торжественный марш суворовцев. Теперь в жизни выпускников наступает ответственный этап – им необходимо определиться с местом дальнейшего обучения.
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Особый день сегодня у выпускников суворовского училища. Под звуки оркестра и овации близких – воспитанникам в торжественной обстановке вручили аттестаты. В этом...
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