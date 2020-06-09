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В центре Бреста горело здание бывшей трикотажной фабрики

09.06.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сильное возгорание потушили спасатели в центре Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Бреста горело здание бывшей трикотажной фабрики

В огне оказалось здание бывшей трикотажной фабрики. После закрытия предприятия помещения сдавались в аренду предпринимателям.

В центре Бреста горело здание бывшей трикотажной фабрики

Практически всем удалось покинуть горящее здание самостоятельно, кроме одной женщины. Ее обнаружили на третьем этаже. По предварительной информации, ее жизнь вне опасности.

В центре Бреста горело здание бывшей трикотажной фабрики

На данный момент пожар локализован, причина устанавливается.

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Сильное возгорание потушили спасатели в центре Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В огне оказалось здание бывшей трикотажной...
 
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