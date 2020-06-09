ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эта девушка делает одни из лучших фото Беларуси – и теперь вы можете купить её фотоальбом

09.06.2020 18:38 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Минчанка Кася Сыромолот – фотограф, дизайнер, арт-директор 34mag.net и 34travel.me. Это она придумала интерьеры заведениям ENZO и ДЭПО. Также Кася делает одни из лучших снимков о Беларуси, которые публиковались в том числе в The Guardian и Frankfurter Allgemeine Zeitung. И теперь она подготовила фотоальбом: книгу – визуальный рассказ о нашей стране, который состоит из фотокарточек Каси, сделанных за последние десять лет.

Книга размером 24 х 17 сантиметров называется The Belarus Book, она состоит из более чем 200 страниц. Внутри есть комментарии самой Каси, а также эссе людей, которые формируют современную культуру Беларуси. Предисловие написал Виктор Мартинович, а Антон Кашликов (паблишер, главред 34travel и 34mag) объяснил, как развивается Минск и города республики.

Что насчет тем фотографий, то на них изображены жизнь Минска, маленьких и больших городов и деревень, архитектура, музыкальные и культурные события, природа, достопримечательности, люди.

Команда, которая создала книгу, признается: их главная цель – сделать нечто такое красивое и яркое, что всегда захочется держать на видном месте и перелистывать в поисках вдохновения. В своем издании они постарались показать Беларусь и беларусов «правдиво и просто, без пафоса и громких слов, не теряя красоты и самобытности». «The Belarus Book – не официальное лицо Беларуси, это просто любимая Беларусь, которая часто скрывается за строгим фасадом чистых улиц».

Заказать книгу можно на площадке «Улей», где запустили крауд-кампанию в поддержку проекта. Минимальная цена за The Belarus Book – 80 рублей. Все подробности по ссылке.

А теперь взгляните на некоторые фотографии Каси, которые вы найдете в её книге. Волшебство!

Фото в материале: Кася Сыромолот.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанка Кася Сыромолот – фотограф, дизайнер, арт-директор 34mag.net и 34travel.me. Это она придумала интерьеры заведениям ENZO и ДЭПО. Также Кася делает одни из лучших...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воспитанникам суворовского училища в торжественной обстановке вручили аттестаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика