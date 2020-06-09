Эта девушка делает одни из лучших фото Беларуси – и теперь вы можете купить её фотоальбом

Источник материала: KYKY

Минчанка Кася Сыромолот – фотограф, дизайнер, арт-директор 34mag.net и 34travel.me. Это она придумала интерьеры заведениям ENZO и ДЭПО. Также Кася делает одни из лучших снимков о Беларуси, которые публиковались в том числе в The Guardian и Frankfurter Allgemeine Zeitung. И теперь она подготовила фотоальбом: книгу – визуальный рассказ о нашей стране, который состоит из фотокарточек Каси, сделанных за последние десять лет.

Книга размером 24 х 17 сантиметров называется The Belarus Book, она состоит из более чем 200 страниц. Внутри есть комментарии самой Каси, а также эссе людей, которые формируют современную культуру Беларуси. Предисловие написал Виктор Мартинович, а Антон Кашликов (паблишер, главред 34travel и 34mag) объяснил, как развивается Минск и города республики.

Что насчет тем фотографий, то на них изображены жизнь Минска, маленьких и больших городов и деревень, архитектура, музыкальные и культурные события, природа, достопримечательности, люди.

Команда, которая создала книгу, признается: их главная цель – сделать нечто такое красивое и яркое, что всегда захочется держать на видном месте и перелистывать в поисках вдохновения. В своем издании они постарались показать Беларусь и беларусов «правдиво и просто, без пафоса и громких слов, не теряя красоты и самобытности». «The Belarus Book – не официальное лицо Беларуси, это просто любимая Беларусь, которая часто скрывается за строгим фасадом чистых улиц».

Заказать книгу можно на площадке «Улей», где запустили крауд-кампанию в поддержку проекта. Минимальная цена за The Belarus Book – 80 рублей. Все подробности по ссылке .

А теперь взгляните на некоторые фотографии Каси, которые вы найдете в её книге. Волшебство!

Фото в материале: Кася Сыромолот.