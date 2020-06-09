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ТАСС: в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков
Источник материала: Tut.by
Следы наркотиков обнаружены в крови актера Михаила Ефремова,
«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», — сказал собеседник агентства. По его словам, наркотики выводятся из организма не сразу и еще какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления.
Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.
Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, которое установило, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения.
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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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