ТАСС: в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков

Источник материала: Tut.by

Следы наркотиков обнаружены в крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Кадр из выпуска Ефремова «Гражданин поэт»

«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», — сказал собеседник агентства. По его словам, наркотики выводятся из организма не сразу и еще какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления.

Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, которое установило, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее telegram-канал 112 опубликовал анализы , якобы Михаила Ефремова, которые подтверждают наличие наркотиков в крови и моче артиста.







