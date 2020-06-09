ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вот с чем-чем, а с погодой белорусам везет! Град уже пошел (видео)

09.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жара и грозы — оранжевый уровень опасности объявили на 10 июня.


Минское областное управление МЧС объявило оранжевый уровень опасности 9 и 10 июня.

Минское областное управление МЧС сообщает: в Минской области 9 июня на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистый ветер порывами до 15—20 м/с, град.

В среду, 10 июня, на большей части территории также ожидаются грозы, в дневные часы в отдельных районах шквалистый ветер порывами 15—20 м/с, град и сильные ливни. Днем по восточной половине области максимальная температура воздуха — +30…+31°C.

Град в 30 км от Минска уже пошел!
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара и грозы — оранжевый уровень опасности объявили на 10 июня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Линевич: вопросу отопления и подключения электрических котлов нужно сегодня уделить большое внимание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика