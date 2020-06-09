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Анатолий Линевич: вопросу отопления и подключения электрических котлов нужно сегодня уделить большое внимание

09.06.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Представители главы государства продолжают практику прямых телефонных линий и личных приемов граждан. 9 июня в Лиозно с жителями общался помощник Президента – инспектор по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Линевич: вопросу отопления и подключения электрических котлов нужно сегодня уделить большое внимание

Только по телефону к Анатолию Линевичу обратились почти два десятка человек. Озвучить свои проблемы и предложения можно было и лично, и этой возможностью воспользовались даже жители соседних регионов. Людей волнуют разные темы. Так, например, сегодня обсуждали подключение домов к электроотоплению. В Лиозненском районе вопрос перехода на такой тип обогрева особенно актуален: с просьбой помочь в решении этого вопроса к помощнику Президента обратились сразу 10 человек.

Анатолий Линевич: вопросу отопления и подключения электрических котлов нужно сегодня уделить большое внимание

Анатолий Линевич, помощник Президента – главный инспектор по Витебской области:
Вопросы все, по сути, заслуживают должного внимания. Но, конечно, по вопросу отопления и подключения электрических котлов нужно сегодня уделить большое внимание и в области, и в целом выработать какой-то нормативный документ, по которому можно будет проводить работы.

Анатолий Линевич: вопросу отопления и подключения электрических котлов нужно сегодня уделить большое внимание

Практика личных приемов и прямых линий уже доказала свою эффективность. Все обращения граждан берутся на строгий контроль. Многие вопросы удается решить оперативно.

Люди в материале: Анатолий Линевич

 
 
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Новости Беларуси. Представители главы государства продолжают практику прямых телефонных линий и личных приемов граждан. 9 июня в Лиозно с жителями общался...
 
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