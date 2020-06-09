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История Насти, которая за два месяца самоизоляции похудела на 15 кг

09.06.2020 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анастасия Трухан учится на третьем курсе Витебского государственного медицинского университета. Из-за пандемии COVID-19 в апреле ее и других студентов перевели на дистанционное обучение. Девушка решила не терять время зря: за два месяца сбросила 15 кг.


Фото: из личного архива

Насте 19 лет. При росте 173 см в начале года она была около 95 кг. Лишний раз старалась не взвешиваться, чтобы не расстраиваться.

— В таком весе мне некомфортно было не столько физически, сколько психологически. Иногда не могла раздеться до купальника, выложить фотографию в Instagram в полный рост или даже пойти на какой-то конкурс в университете, потому что стеснялась, что на меня покажут пальцем.

Но дистанционное обучение, решила Настя, — это шанс улучшить и фигуру, и психологическое состояние. Опыт похудения у девушки уже был: будучи школьницей, она пыталась сбросить вес перед выпускным. Мотивировало красивое платье небольшого размера, которое увидела в интернете.


Фото: из личного архива

— Правда, способ похудения тогда выбрала своеобразный. Человек я по натуре достаточно ленивый, поэтому решила сесть на питьевую диету и не есть ничего твердого. «Питалась» только йогуртами, соками и водой, чтобы заполнить желудок, и похудела в итоге на 10 кг за месяц. Но платье к тому времени уже не нашла.

Сейчас Настя понимает, что такой подход — это скорее истязание себя, а не похудение. Лишние килограммы во время поступления, сдачи ЦТ и экзаменов все равно вернулись: студентка набрала больше, чем сбросила.

Как похудеть в самоизоляции

На карантине девушка решила действовать по-другому: пересмотреть рацион, чтобы меньше себе запрещать, и добавить физическую активность.

— Я приехала из Витебска домой в Минск и осталась на две недели в самоизоляции, а родители в это время уехали на дачу. На глаза попался велотренажер: его когда-то купила мама, чтобы прийти в форму после рождения брата. Потом он использовался как вешалка, но я решила применить его по назначению.

Каждый день Настя занималась на велотренажере по 41 минуте: такая в нем нашлась предустановленная программа. Иногда добавляла нагрузки — прогулки, прыжки на скакалке, но это только по настроению и самочувствию.

Удалось и наладить питание. Во многом помогла доставка продуктов на дом, которой Настя регулярно пользовалась.

— Когда ходишь по магазинам — много соблазнов, может понравится булочка, еще что-то вкусно пахнущее или аппетитно выглядящее. В интернете еда таких эмоций не вызывает.


Фото: из личного архива

Рацион стал более овощной и менее мучной. Девушка не скрывает, что были дни, когда ей очень хотелось съесть что-то вкусное. Но тут пришлось включать силу воли и делать выбор в пользу похудения.

— При этом калории в питании я не считаю: поняла, что буду больше расстраиваться. Когда хочу сладкого, выбираю фрукт, или оцениваю свое состояние и понимаю, что это не тяга к сладкому, а необходимость полноценного приема пищи.

Еще одна привычка, которую студентка освоила, — пить 2,5 литров воды в сутки. Помогает в этом специальный трекер в телефоне.

Такими темпами за два месяца дистанционной учебы Настя похудела на 15 кг. Но с началом летних каникул останавливаться не планирует.

— Если честно, когда решила худеть, боялась делать замеры лентой. Ленту взяла только через две недели тренировок, но сейчас взвешиваюсь и измеряюсь регулярно — это меня мотивируют, хоть многие диетологи советуют делать это раз в неделю. Моя цель — сбросить вес и начать носить одежду 42 размера, вместо моего 52. И тут, мне кажется, поможет только сила воли, она должна быть сильнее, чем желание съесть булочку из магазина.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Анастасия учится на 3 курсе Витебского государственного медицинского университета. Из-за пандемии коронавируса в апреле ее и других студентов перевели на...
 
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