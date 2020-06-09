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На пенсионерку, которая была на пикете Тихановской, завели административное дело

09.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

63-летняя Станислава Дамшель 29 пришла на Советскую площадь в Гродно, чтобы поставить подпись за выдвижение Светланы Тихановской.

Когда начались задержания, к ногам женщины упал милиционер. Второй, по словам Станиславы, толкнул ее и порвал сумку. Сейчас Станиславу обвиняют в мелком хулиганстве, возбуждено административное дело, пишет hrodna.life

К женщине домой приходят работники милиции, однако она не выходит, так как не верит. Никаких документов у милиционеров она не брала.


Фото Hrodna.life
9 июня к ней приходили трижды: первый раз милиционер в форме, потом дважды – в гражданской одежде. Разговаривали с ней через дверь, а потом через балкон. Женщина говорит, что сначала ей предлагали проехать с ними, а во второй раз сказали, что против нее завели дело по статье 17.1 КоАП. Ее обвиняют в мелком хулиганстве.

«К ним только выйди – сразу задерживают. А я на самоизоляции дома и никого не пускаю, – говорит Станислава. – Я им сказала, что никому ничего не должна и подписывать ничего не буду. За всю свою жизнь ни одного человека не ударила и не обидела. За что на меня завели дело?» – говорит она.

«В этот день [29 мая] я неожиданно стала свидетелем, когда бедный и маленький милиционер упал к моим ногам. А другой, его коллега, как я помню, так убегал, что толкнул меня со всей силы, бросив друга на асфальте и кричал в рацию «ОМОН! ОМОН!». Порвал мне сумку. Он видел, что его друг валяется на асфальте, но ему было все равно. Я была в шоке от всего этого и хорошо, что меня сзади кто-то поддержал. Так бы и я упала. Сейчас в 63 года меня хотят сделать хулиганкой», – добавляет женщина.

Теперь Станиславе грозит штраф размером от 2 до 30 базовых величин или 15 суток ареста, но она не понимает, за что.
 
Теги: Гродно
 
 
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63-летняя Станислава Дамшель 29 пришла на Советскую площадь в Гродно, чтобы поставить подпись за выдвижение Светланы Тихановской.
 
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