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Новый резидент «Великого камня» будет выпускать гаджеты для мониторинга здоровья

09.06.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый резидент «Великого камня» будет выпускать гаджеты для мониторинга здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусско-российская компания специализируется на производстве медицинских приборов и телемедицине.

На территории индустриального парка она собирается производить инновационную электронную продукцию по дистанционному слежению за состоянием здоровья человека. Это глюкометры, кардио- и пульмогаджеты, индикаторные тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тому подобное.

Новый резидент «Великого камня» будет выпускать гаджеты для мониторинга здоровья

Предполагается, что выпускаемая продукция будет использоваться не только в здравоохранении, но и в сфере образования, физкультуры и спорта, а также для домашнего самоконтроля.

О других новостях экономики за 9 июня читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Новый резидент «Великого камня» будет выпускать гаджеты для мониторинга здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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