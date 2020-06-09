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Серийное производство электрического кроссовера BMW iX3 начнется в конце лета

09.06.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В BMW назвали сроки запуска в серию электрического «паркетника» iX3 — производство модели для всех мировых рынков будет освоено в конце лета на совместном предприятии BMW Brilliance в Китае.


С середины прошлого года завод выпускает предсерийные iX3, сделано более 200 опытных образцов. За последние четыре недели специалисты провели на предсерийных автомобилях 340 часов тестов и проехали 7700 км. Электрический вариант кроссовера X3 оснащается новой силовой установкой eDrive пятого поколения. По словам разработчиков, она отличается легкостью и компактностью за счет объединения в одном узле электродвигателя, трансмиссии и силовой электроники.


Отдача электромотора составит 286 л.с. и 400 Нм крутящего момента, привод — на задние колеса. Новые высоковольтные аккумуляторы обеспечивают запас хода около 440 км по циклу WLTP.


Следом за iX3 компания выведет на рынок седан i4 и кроссовер iNext — оба дебютируют в 2021 году.

 
 
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В BMW назвали сроки запуска в серию электрического «паркетника» iX3 - производство модели для всех мировых рынков будет освоено в конце лета на совместном...
 
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