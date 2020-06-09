Серийное производство электрического кроссовера BMW iX3 начнется в конце лета

Источник материала: Tut.by

В BMW назвали сроки запуска в серию электрического «паркетника» iX3 — производство модели для всех мировых рынков будет освоено в конце лета на совместном предприятии BMW Brilliance в Китае.





С середины прошлого года завод выпускает предсерийные iX3, сделано более 200 опытных образцов. За последние четыре недели специалисты провели на предсерийных автомобилях 340 часов тестов и проехали 7700 км. Электрический вариант кроссовера X3 оснащается новой силовой установкой eDrive пятого поколения. По словам разработчиков, она отличается легкостью и компактностью за счет объединения в одном узле электродвигателя, трансмиссии и силовой электроники.





Отдача электромотора составит 286 л.с. и 400 Нм крутящего момента, привод — на задние колеса. Новые высоковольтные аккумуляторы обеспечивают запас хода около 440 км по циклу WLTP.





Следом за iX3 компания выведет на рынок седан i4 и кроссовер iNext — оба дебютируют в 2021 году.