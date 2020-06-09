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В Беларуси пересмотрят программу подготовки водителей. Какие новшества хотят внести?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Программа подготовки водителей вскоре будет пересмотрена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект соответствующего постановления Минтранса вынесен на общественное обсуждение.
Изучение устройства транспортного средства предполагается сократить, а вопросам его технического обслуживания уделить больше времени. При переподготовке хотят исключить или сократить некоторые предметы – такие, как оказание помощи при ДТП, тренажеры и автодром. Вместо них ввести изучение законодательства в сфере автоперевозок, условия выполнения, режим труда и отдыха водителей.
В целом, корректировка учебных планов повышения квалификации должна позволить сократить количество учебных часов с 55 до 35, а продолжительность обучения – до 5 дней.
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Новости Беларуси. Программа подготовки водителей вскоре будет пересмотрена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект соответствующего постановления...
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