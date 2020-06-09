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«ВКонтакте» запустила технологию перевода голосовых сообщений в текст
Источник материала: Tut.by
«ВКонтакте» создала технологию, благодаря которой пользователям больше не придется слушать голосовые сообщения — их можно будет прочитать. Об этом
В пресс-релизе говорится, что достаточно нажать одну кнопку — и искусственный интеллект расшифрует аудиозапись. За распознавание речи отвечает новая нейросеть, созданная командой исследований «ВКонтакте». В отличие от остальных, она учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи.
Функция работает в мобильном приложении VK и уже доступна части пользователей, а у всех появится в ближайшую неделю. Распознавать можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд — это 90% от всех аудио, которые записывают при общении в этой соцсети. Более того, новая технология поможет вернуться к нужной информации в переписке: голосовые сообщения теперь можно находить при помощи поиска по тексту. В будущем функция распознавания появится в версии для компьютера, а расшифровать можно будет как более длинные, так и пересланные сообщения.
Отмечается, что распознавание голосовых сообщений полностью автоматизировано и проводится при помощи методов искусственного интеллекта. Сотрудники компании и любые другие сторонние лица не обладают доступом к личным сообщениям пользователей, голосовые — не исключение.
Чтобы собрать данные для обучения, участники программы VK Testers записывали специально подготовленные фразы. Также качество распознавания оценивалось с помощью обратной связи от тестировщиков.
Соцсеть
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В пресс-релизе говорится, что достаточно нажать одну кнопку - и искусственный интеллект расшифрует аудиозапись.
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