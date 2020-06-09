«ВКонтакте» запустила технологию перевода голосовых сообщений в текст

Источник материала: Tut.by

«ВКонтакте» создала технологию, благодаря которой пользователям больше не придется слушать голосовые сообщения — их можно будет прочитать. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Изображение: пресс-служба «ВКонтакте»

В пресс-релизе говорится, что достаточно нажать одну кнопку — и искусственный интеллект расшифрует аудиозапись. За распознавание речи отвечает новая нейросеть, созданная командой исследований «ВКонтакте». В отличие от остальных, она учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи.

Функция работает в мобильном приложении VK и уже доступна части пользователей, а у всех появится в ближайшую неделю. Распознавать можно как полученные, так и отправленные голосовые сообщения длительностью до 30 секунд — это 90% от всех аудио, которые записывают при общении в этой соцсети. Более того, новая технология поможет вернуться к нужной информации в переписке: голосовые сообщения теперь можно находить при помощи поиска по тексту. В будущем функция распознавания появится в версии для компьютера, а расшифровать можно будет как более длинные, так и пересланные сообщения.

Отмечается, что распознавание голосовых сообщений полностью автоматизировано и проводится при помощи методов искусственного интеллекта. Сотрудники компании и любые другие сторонние лица не обладают доступом к личным сообщениям пользователей, голосовые — не исключение.

Чтобы собрать данные для обучения, участники программы VK Testers записывали специально подготовленные фразы. Также качество распознавания оценивалось с помощью обратной связи от тестировщиков.

Соцсеть начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.