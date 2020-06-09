Второй энергоблок БелАЭС готов на 72 %

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС уже готов, его физический пуск запланирован на июль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно продолжаются работы по возведению и второго энергоблока.

На станции рассказали, что степень его готовности оценивается в 72 %.









Многие строительно-монтажные работы вышли на завершающую стадию. Кроме того, случилось ключевое событие: подано напряжение на собственные нужды. Это дает возможность развернуть пусконаладочные работы. Пуск второго энергоблока запланирован на 2021 год.