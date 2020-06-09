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Второй энергоблок БелАЭС готов на 72 %
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС уже готов, его физический пуск запланирован на июль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно продолжаются работы по возведению и второго энергоблока.
Многие строительно-монтажные работы вышли на завершающую стадию. Кроме того, случилось ключевое событие: подано напряжение на собственные нужды. Это дает возможность развернуть пусконаладочные работы. Пуск второго энергоблока запланирован на 2021 год.
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Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС уже готов, его физический пуск запланирован на июль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно...
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