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Второй энергоблок БелАЭС готов на 72 %

09.06.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС уже готов, его физический пуск запланирован на июль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно продолжаются работы по возведению и второго энергоблока.

На станции рассказали, что степень его готовности оценивается в 72 %.

Второй энергоблок БелАЭС готов на 72 %

Второй энергоблок БелАЭС готов на 72 %

Многие строительно-монтажные работы вышли на завершающую стадию. Кроме того, случилось ключевое событие: подано напряжение на собственные нужды. Это дает возможность развернуть пусконаладочные работы. Пуск второго энергоблока запланирован на 2021 год.

О других новостях экономики за 9 июня читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС уже готов, его физический пуск запланирован на июль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно...
 
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