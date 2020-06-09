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Прогноз погоды на 10 июня: жара, ливни и грозы

09.06.2020 18:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 10 июня: жара, ливни и грозы

Природа наконец-то решила порадовать нас настоящей летней жарой! Среднесуточная температура -  до 9°C выше нормы, что характерно для июля. В ближайшие дни жаркая погода сохранится. Но без коротких грозовых дождей не обойдется.

10 июня, погодные условия в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления. С территории Черного моря будет поступать теплая и влажная воздушная масса и малоподвижный атмосферный фронт. В результате: жара, грозы, ливни, шквалы и град. Будьте осторожны.

В среду – облачно с прояснениями. На большей части территории - кратковременные дожди, грозы, днем при грозах град и ливни. Влажность от 30% по востоку до 80% по западу. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра. Атмосферное давление существенно не изменится.

К 8:00 температура воздуха составит от +19°C по западу до 23°C по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3°C прохладнее.

В середине дня жаркое июньское солнце прогреет воздух до +32°C по Гомельской области. В Гродно и Бресте до +25°C.

К вечеру столбики термометров опустятся на 4-5°C: от +21°C по юго-западу до +27°C по северо-востоку.

В последующие два дня погоду продолжит формировать очень теплая неустойчивая воздушная масса черноморского происхождения - сохранится жаркая погода. Будет преобладать переменная облачность. В четверг преимущественно по западной, а в пятницу по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура ночью +15…+21°C, в разгар дня +27…+33°C. Во время дождя на 4-6°C прохладнее. По предварительному прогнозу в выходные первая жара этого лета спадет, и температура будет более комфортной.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Природа наконец-то решила порадовать нас настоящей летней жарой! Среднесуточная температура -  до 9°C выше нормы, что характерно для июля. В ближайшие дни жаркая...
 
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