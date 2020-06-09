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Завтра в городах и районах Беларуси снова запретят продавать алкоголь: смотрите, где конкретно

09.06.2020 18:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Хотя в этом году пандемия и отменила традиционные выпускные вечера, суточный запрет на продажу алкоголя ей побороть не удалось. 10 июня во всех областных центрах – в Могилеве, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте, а также во всех районах купить алкоголь не получится, пишет TUT.by.

Ограничения касаются всех видов алкогольных напитков. При этом продавать спиртное не возбраняется в заведениях общепита: кафе, барах и ресторанах.

Раньше власти, как правило, объявляли запрет на сутки, с 08:00 10 июня до 08:00 11 июня в связи с проведением выпускных. В этом году ограничения будут действовать не повсеместно и не одинаково – есть и исключения. В Минске, например, запрета на продажу алкоголя не будет совсем. В Гродно же ограничения ввели не на целый день, а с 16:00 10 июня до 00:00 11 июня.

А в Минском районе выпускные пройдут 11 июня, поэтому ограничения введут именно в этот день.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Хотя в этом году пандемия и отменила традиционные выпускные вечера, суточный запрет на продажу алкоголя ей побороть не удалось. 10 июня во всех областных центрах –...
 
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