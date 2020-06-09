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Балльной системы не будет в новом КоАП - большинство водителей высказались против
09.06.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Примерно 30% участников дорожного движения высказались "за", в связи с чем в будущем доработанная система все же может быть внедрена.
Балльная система не попадет в новый Кодекс об административных правонарушениях. Об этом заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс рассказала в эфире телеканала "Беларусь 1".
Предложенное Госавтоинспекцией нововведение не прошло общественное обсуждение: против введения новой системы высказались большинство водителей.
Вместе с тем, примерно 30% участников дорожного движения проголосовали "за", в связи с чем в будущем доработанная система все же может быть закреплена в последующих кодексах.
"Президенту докладывался вариант без балльной системы: в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении ответственности за
Напомним, изменения в закон "О дорожном движении" предполагали среди прочего введение балльной системы за нарушение
Вместе с тем, в постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи выражали сомнения в пользе системы, отмечая, что вводить балльную систему наказания злостных нарушителей
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Примерно 30% участников дорожного движения высказались "за", в связи с чем в будущем доработанная система все же может быть внедрена. Балльная система не попадет в...
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