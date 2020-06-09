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Балльной системы не будет в новом КоАП - большинство водителей высказались против

09.06.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Примерно 30% участников дорожного движения высказались "за", в связи с чем в будущем доработанная система все же может быть внедрена.

Балльной системы не будет в новом КоАП - большинство водителей высказались против

Балльная система не попадет в новый Кодекс об административных правонарушениях. Об этом заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс рассказала в эфире телеканала "Беларусь 1".

Предложенное Госавтоинспекцией нововведение не прошло общественное обсуждение: против введения новой системы высказались большинство водителей.

Вместе с тем, примерно 30% участников дорожного движения проголосовали "за", в связи с чем в будущем доработанная система все же может быть закреплена в последующих кодексах.

"Президенту докладывался вариант без балльной системы: в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении ответственности за ПДД, за некоторыми исключениями. Например, ужесточение за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", – пояснила замглавы Администрации.

Напомним, изменения в закон "О дорожном движении" предполагали среди прочего введение балльной системы за нарушение ПДД. За каждое нарушение должно было начисляться от одного до трех баллов: если в течение года нарушитель соберет 15 баллов, ему грозит лишение прав. По мнению представителей ГАИ, такая практика может оказаться хорошим сдерживающим фактором.

Вместе с тем, в постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи выражали сомнения в пользе системы, отмечая, что вводить балльную систему наказания злостных нарушителей ПДД в Беларуси с оглядкой на мировой опыт преждевременно.

 
 
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  Примерно 30% участников дорожного движения высказались "за", в связи с чем в будущем доработанная система все же может быть внедрена. Балльная система не попадет в...
 
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