ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки

09.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китайской провинции Сычуань родился самый тяжелый детеныш большой панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки

Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки

Малышка весом 219 граммов появилась на свет на исследовательской базе в городе Чэнду. Она здорова и чувствует себя хорошо. Практически сразу детеныш продемонстрировал свой отменный аппетит, выпив гораздо больше молока, чем другие новорожденные бамбуковые мишки.

Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки

Самый большой детёныш панды родился в Китае. Фотографии малышки

В 2020 году в этом центре по разведению панд появились на свет пять малышей – три мальчика и две девочки.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. В Китайской провинции Сычуань родился самый тяжелый детеныш большой панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
О продлении запрещения движения на участке улицы Краснознаменной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика