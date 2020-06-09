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О продлении запрещения движения на участке улицы Краснознаменной
09.06.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с проведением работ запрещение движения транспортных средств и самоходных машин по ул.Краснознаменной на участке дороги от ул. Ковельской до съезда к территориям предприятий, расположенным по ул. Сябровской продлено до 20.00 часов 10 июля 2020 г.
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В связи с проведением работ запрещение движения транспортных средств и самоходных машин по ул.Краснознаменной на участке дороги от ул. Ковельской до съезда к...
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