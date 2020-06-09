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В Бресте на перекрестке столкнулись маршрутка и каршеринговый автомобиль
09.06.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня около 15:50 часов.
По предварительной информации: 26-летний житель городского поселка
В отношении водителя автомобиля «Хендай» составлен административный материал по ч.7 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь (нарушение правил проезда перекрестков).
Госавтоинспекция области напоминает водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Помните, что перекрестки являются аварийно-опасными участками дорог. При их проезде следует быть особенно внимательными и сконцентрированными, заранее прогнозировать дорожную обстановку.
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Дорожная авария произошла сегодня около 15:50 часов. По предварительной информации: 26-летний житель городского поселка Домачево Брестского района, управляя...
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