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В Бресте на перекрестке столкнулись маршрутка и каршеринговый автомобиль

09.06.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 15:50 часов.

В Бресте на перекрестке столкнулись маршрутка и каршеринговый автомобиль

По предварительной информации: 26-летний житель городского поселка Домачево Брестского района, управляя автомобилем «Хендай», двигался по бульвару Космонавтов. На перекрестке с улицей Мицкевича водитель при осуществлении маневра левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес», двигавшегося по бульвару Космонавтов, под управлением 61-летнего брестчанина. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

В Бресте на перекрестке столкнулись маршрутка и каршеринговый автомобиль

В отношении водителя автомобиля «Хендай» составлен административный материал по ч.7 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь (нарушение правил проезда перекрестков).

В Бресте на перекрестке столкнулись маршрутка и каршеринговый автомобиль

Госавтоинспекция области напоминает водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Помните, что перекрестки являются аварийно-опасными участками дорог. При их проезде следует быть особенно внимательными и сконцентрированными, заранее прогнозировать дорожную обстановку.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 15:50 часов. По предварительной информации: 26-летний житель городского поселка Домачево Брестского района, управляя...
 
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