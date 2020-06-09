В Бресте на перекрестке столкнулись маршрутка и каршеринговый автомобиль

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 15:50 часов.





По предварительной информации: 26-летний житель городского поселка Домачево Брестского района, управляя автомобилем «Хендай», двигался по бульвару Космонавтов. На перекрестке с улицей Мицкевича водитель при осуществлении маневра левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес», двигавшегося по бульвару Космонавтов, под управлением 61-летнего брестчанина. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.





В отношении водителя автомобиля «Хендай» составлен административный материал по ч.7 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь (нарушение правил проезда перекрестков).





Госавтоинспекция области напоминает водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Помните, что перекрестки являются аварийно-опасными участками дорог. При их проезде следует быть особенно внимательными и сконцентрированными, заранее прогнозировать дорожную обстановку.