Школа труда: в Беларуси начинают работу студенческие отряды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начинают работу студенческие отряды. Открытие трудового семестра запланировано на 28 июня, но многие уже сейчас заняли места в цехах. Какую работу им поручают, расскажет корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Они здесь только вторую неделею, а в цехах Минского завода холодильников их уже хорошо знают. Студотрядовцев технологического университета характеризуют, как ответственных и трудолюбивых. Дарья Медведева – студентка первого курса приборостроительного факультета. И хотя крепить внутренние панели в холодильниках совсем не ее будущая специальность, девушка уверена: занимается полезным делом.



«Мне только недавно исполнилось 18 лет, и я просто хотела ощутить, каково работать, пусть и на предприятии. Нам предложили от университета много различных вариантов. Но я выбрала этот завод», – сказала студентка Белорусского национального технического университета Дарья Медведева.

Пока в цехах трудятся два десятка студотрядовцев. Среди них и Александр Стельмах. И практику на предприятии пройдет, и денег заработает.



«Для меня это неоценимый опыт, понять, как зарабатывают деньги», – делится студент Белорусского национального технического университета Александр Стельмах.

Свою зарплату студенты получат «чистыми», по закону они освобождены от уплаты подоходного налога. А ограничений по приему почти нет. Приглашают трудиться всех. Если что-то делать не умеешь – научат.

«Мы даем возможность с помощью прикрепленного наставника освоить процесс очень быстро», – отметил заместитель гендиректора завода Александр Мошко.

За два месяца студенты заработают больше, чем многие офисные работники. Но в студотряды идут не из-за денег.

«Очень много таких мероприятий, которые душу раскрывают, ну и, конечно, спевки, посвящения в бойцы, – это в каждом отряде», – рассказала командир республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

Только на заводе холодильников этим летом будет работать полтысячи студотрядовцев. Самое большое пополнение – в конце июня, когда начнется трудовой семестр. Всего по стране на стройки и промышленные предприятия летом выйдут 25 тысяч молодых людей. На поддержку студентов очень рассчитывают и аграрии.