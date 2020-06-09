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Министры энергетики Беларуси и России провели переговоры по газу

09.06.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министры энергетики Беларуси и России провели переговоры по газу

Министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Александр Новак провели переговоры по видеосвязи, пишет БЕЛТА со ссылкой на российское ведомство.

Как отмечается в сообщении, министры обсудили двустороннее взаимодействие Беларуси и России в газовой отрасли. 

На состоявшемся 5 июня заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства Министерству энергетики России были даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам российского газа. 

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Министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Александр Новак провели переговоры по видеосвязи, пишет БЕЛТА со ссылкой на российское ведомство. Как...
 
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