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Министры энергетики Беларуси и России провели переговоры по газу
Источник материала: ОНТ
Министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Александр Новак провели переговоры по видеосвязи,
Как отмечается в сообщении, министры обсудили двустороннее взаимодействие Беларуси и России в газовой отрасли.
На состоявшемся 5 июня заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства Министерству энергетики России были даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам российского газа.
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Министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Александр Новак провели переговоры по видеосвязи, пишет БЕЛТА со ссылкой на российское ведомство. Как...
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