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Фронтовые 100 грамм, печенье и масло. Что было в меню у офицерского состава во время ВОВ

09.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Фронтовые 100 грамм, печенье и масло. Что было в меню у офицерского состава во время ВОВ

Фронтовые 100 грамм, печенье и масло. Что было в меню у офицерского состава во время ВОВ

Повседневная фронтовая обстановка, разумеется, у каждого была разная. Специфику быта диктовал театр боевых действий: условия климата, пора года. Весьма отличались условия во время наступления, обороны и отступления. Немаловажной была принадлежность к роду войск, рядовому или командному составу.

Фронтовые 100 грамм, печенье и масло. Что было в меню у офицерского состава во время ВОВ

Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной войны:
У нас считалась бригада ударная, типа как «панфиловцы». Что мы получали? 100 грамм – всем солдатам. Офицерскому составу (а я в офицерском составе была, я лейтенант медицинской службы) давали 200 грамм печенья добавочные и 100 грамм масла. Ну а поскольку я спирт не брала – старшине отдавала – у меня получалось 400 грамм печенья. 

Фронтовые 100 грамм, печенье и масло. Что было в меню у офицерского состава во время ВОВ

Фронтовые 100 грамм, печенье и масло. Что было в меню у офицерского состава во время ВОВ

Люди в материале: Елена Филипова

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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