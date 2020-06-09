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«Можно было от руки нарисовать». В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы. На суд жюри представили 56 работ. Участники продумывали логотип столицы, туристический слоган и писали творческое эссе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По итогам конкурса специалисты отобрали 10 самых запоминающихся работ. Все они отражают не только наши традиции, но и любовь к культуре.
Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Людмила Фокеева, доцент кафедры международного туризма факультета международных отношений БГУ:
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Новости Беларуси. В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы. На суд жюри представили 56 работ. Участники продумывали логотип столицы, туристический...
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