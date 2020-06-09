«Можно было от руки нарисовать». В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги конкурса идей для бренда столицы. На суд жюри представили 56 работ. Участники продумывали логотип столицы, туристический слоган и писали творческое эссе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Чаще использовались образы Национальной библиотеки, белорусские орнаменты, а также стилизованная буква М.

По итогам конкурса специалисты отобрали 10 самых запоминающихся работ. Все они отражают не только наши традиции, но и любовь к культуре.





Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Участие могли принимать все желающие с любым графическим изображением, необязательно профессионально, можно было от руки нарисовать. Любой рисунок, любая идея слогана, логотипа. Мы получили не только конкурсные работы, но и некоторые визуальные концепции благоустройства Минска.





Людмила Фокеева, доцент кафедры международного туризма факультета международных отношений БГУ:

Было очень важно сделать это именно конкурсом идей, чтобы каждый участник – необязательно профессиональный дизайнер, который может это выразить графически – мог поделиться своими мыслями. Сейчас идет исследование восприятия города иностранными туристами, мнения местных жителей собираются (на сайте Мингорисполкома размещена анкета). Впоследствии это все будет обобщено и передано профессионалам.







Четырёх победителей наградят в ближайшие дни. А в течение года специалисты используют наиболее яркие идеи для формирования стиля столицы и её узнаваемого облика для зарубежных гостей.