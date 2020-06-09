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На Ваупшасова Honda не уступила дорогу встречному автомобилю. Обе машины получили повреждения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария на Ваупшасова. 22-летний водитель Honda не уступил дорогу встречному авто на перекрёстке с улицей Солтыса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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Обе машины получили повреждения. Обошлось без пострадавших.
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Новости Беларуси. Авария на Ваупшасова. 22-летний водитель Honda не уступил дорогу встречному авто на перекрёстке с улицей Солтыса, сообщили в программе «Столичные...
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