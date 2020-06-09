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В Минске Lada врезалась в машину скорой и перевернулась

09.06.2020 19:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30-летний водитель Lada, двигаясь по Притыцкого в сторону проспекта Пушкина, при перестроении не уступил дорогу Audi, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске Lada врезалась в машину скорой и перевернулась

После столкновения Lada врезалась в припаркованную на остановке машину скорой помощи и перевернулась, перегородив несколько полос. Никто не пострадал.

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Новости Беларуси. 30-летний водитель Lada, двигаясь по Притыцкого в сторону проспекта Пушкина, при перестроении не уступил дорогу Audi, сообщили в программе «Столичные...
 
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